Balance de 2025, el comienzo de una nueva era

2. Better Man
3. Mr. Burton
4. Frankenstein
6. Misión: Imposible. Sentencia final
7. Elio
11. María Callas
12. Mercato
Las demás entradas han sido dedicadas a comentar la actualidad cinematográfica, los premios, especialmente los de las entidades con las que colaboro, Cinemanet y el CEC, y por supuesto, mi vídeo navideño, como todos los años, que en esta ocasión repite el personaje del aventurero sin nombre que había estrenado el año pasado, y que durante 2025 fue protagonista de los vídeos promocionales de mi marca de juegos de mesa Ragora Juegos.
Puesto que 2025 llevaba siendo un año distinto, en el último trimestre cambió el lema del mismo. Tras muchos años bajo la frase "El cine es... Magia" ahora se ha cambiado por "El cine a mi manera", lo cual marca el inicio de una nueva era en el contenido del blog, retomando un poco los inicios del mismo. Empezó siendo un blog en el que escribía mi visión sobre distintos aspectos del cine y fue tomando más camino de reseñar películas como otros portales de cine, pero ahora volverá un poco a sus orígenes.
¡Feliz 2026!
