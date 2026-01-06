Entrada destacada

martes, 6 de enero de 2026

Balance de 2025, el comienzo de una nueva era

 

Como siempre, el primer post del año, es el balance de la actividad del blog del año que acaba de terminar, en este caso, 2025. Ha  sido un año raro que se ha saldado con 48 entradas, lo cual está dentro de la media habitual, pero lo raro es que he escrito menos reseñas de estrenos que otros años, concretamente 12, cuando normalmente suelen estar entre 20 0 25 aproximadamente. Soy consciente de que me han quedado sin ver varias buenas películas, que estaba interesado en verlas pero que, lamentablemente no he tenido oportunidad de ver aún, como La vida de Chuck, September 5, Un completo desconocido o The running man. Normalmente doy mi top 10 del año, pero al haber reseñado 12 películas, me sabe mal dejar solo 2 fuera, así que este es mi ranking de 2025 en orden de las que me han parecido más relevantes o interesantes:

1. Avatar: fuego y ceniza

2. Better Man

3. Mr. Burton

4. Frankenstein

5. Jurassic World: el renacer

6. Misión: Imposible. Sentencia final

7. Elio

8. The Alto Knights

9. Bridget Jones: loca por él

10. El secreto del orfebre

11. María Callas

12. Mercato

Las demás entradas han sido dedicadas a comentar la actualidad cinematográfica, los premios, especialmente los de las entidades con las que colaboro, Cinemanet y el CEC, y por supuesto, mi vídeo navideño, como todos los años, que en esta ocasión repite el personaje del aventurero sin nombre que había estrenado el año pasado, y que durante 2025 fue protagonista de los vídeos promocionales de mi marca de juegos de mesa Ragora Juegos.

Puesto que 2025 llevaba siendo un año distinto, en el último trimestre cambió el lema del mismo. Tras muchos años bajo la frase "El cine es... Magia" ahora se ha cambiado por "El cine a mi manera", lo cual marca el inicio de una nueva era en el contenido del blog, retomando un poco los inicios del mismo. Empezó siendo un blog en el que escribía mi visión sobre distintos aspectos del cine y fue tomando más camino de reseñar películas como otros portales de cine, pero ahora volverá un poco a sus orígenes.

¡Feliz 2026!

