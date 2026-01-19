El médico II, la sanación del alma

El médico II, la secuela de El médico, producción alemana de 2013 que adaptaba novela homónima de Noah Gordon ambientada en la Edad Media sobre el joven Rob Cole, que tras perder a su madre por la enfermedad del costado y aprender el oficio de barbero, que era lo más parecido a los médicos que había en la Inglaterra medieval, decide partir hacia Isfahan, en oriente medio, donde está la escuela de Ibn Sina, el más prestigioso médico de la época. La dinastía de los Cole en la novelas de Noah Gordon forma una trilogía que se complementa con Chamán y La doctora Cole, con los descendientes de Rob Cole en distintas épocas. Sin embargo, El médico II prescinde de la base literaria y continúa con la aventura medieval a partir de la primera película.
Tras la destrucción de la escuela de medicina de Isfahan, Rob Cole y otros compañeros médicos, que son judíos y musulmanes, viajan a Inglaterra para llevar allí sus avanzados conocimientos científicos, pero se encuentran con una sociedad muy cerrada a estos avances, en la que a los enfermos mentales son tratados como si estuvieran poseídos o se les quema en la hoguera por brujería. Además, si en Isfahan el cristiano era vilipendiado por judíos y musulmanes, ahora en Inglaterra son estos quienes no son bienvenidos. En este contexto, Rob se interesa por la curación del alma a través de rituales celtas que son considerados brujería por la Iglesia. Por otro lado, la trama se desarrolla en medio de una red de conspiraciones por el poder en el que están implicados el rey, que ansía la paz entre celtas y cristianos, la primogénita del rey, que es la legítima heredera al trono, la maquiavélica segunda esposa del monarca que ansía el poder a toda costa, y los cómplices tanto de un lado como del otro.
Se ha tachado a la película de falta de rigor histórico, pero sinceramente, creo que tampoco se trata de dar una lección de historia, sino de transmitir un mensaje de unidad entre culturas, sociedades y religiones, que me parece muy positivo. Es una trama de ficción, una película de aventuras medievales que pone de relieve esos enfrentamientos sociales por diferencia de credo y el desprecio a los demás por ignorancia voluntaria, por cerrarse a conocer los nuevos caminos del saber.
Aparte de los temas interesantes de fondo que trata, la película tiene buen ritmo, es entretenida y tiene un diseño de producción y puesta en escena que, sin ser innovadores, son efectivos y la hacen digna de ser vista en pantalla grande. Respecto a la anterior, la producción vuelve a ser alemana y repiten el director Philip Stöltz y el protagonista Tom Payne, así como la actriz Emma Rigby. Como grandes nuevos fichajes cabe destacar a Liam Cunningham, en el papel del rey, conocido entre otras cosas por la serie Juego de tronos, y a Emiliy Cox en el rol de la malvada reina que se podría decir que es como la versión femenina del príncipe Juan de Robin Hood.
