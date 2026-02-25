Entrada destacada

Las nominadas a las Medallas CEC, entre raves y conventos

  Las Medallas CEC (Círculo de Escritores Cinematográficos) se entregarán el próximo 23 de febrero a partir de las 19h. Este año parten com...

Busca en Galax Pictures Cine Blog

miércoles, 25 de febrero de 2026

El CEC convierte los lunes en domingos

 


El pasado lunes 23 de febrero se entregaron las Medallas del CEC y la ganadora de la noche fue Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que se hizo con 6 galardones. La segunda con más nominaciones, Sirat, consiguió 3 medallas, al igual que Sorda.

La mejor película extranjera fue para Frankenstein, el mejor documental para Flores para Antonio y la mejor película de animación, Decorado.

Una gala sencilla y elegante presentada con solvencia por la actriz María Adánez y en la que, de alguna manera, se respiraba un aire de concordia intergeneracional muy agradable con las palabras de varios artistas. Por ejemplo, Eva Libertad, directora de Sorda, hablaba en sus agradecimientos sobre cómo su padre la había enseñado a amar las palabras. O el vídeo que mandó Daniel Sánchez Arévalo desde el rodaje de su nueva película agradeciendo la medalla Platino Educa para su película Rondallas, y al mismo tiempo haciendo alusión a su padre, José Ramón Sánchez, que se encontraba en la sala para recibir la medalla a la labor de promoción del cine. Igualmente emocionante fue escuchar a este gran artista que "dibujaba las películas", al recoger su premio. También el equipo de Los domingos, al recoger la medalla a mejor película hicieron alusión a los mayores que los martes acuden a los cines y dan oportunidad a las películas españolas.

En fin, una velada cinematográfica muy agradable cuyo palmarés se puede ver completo AQUÍ.

Publicado por a las
Etiquetas: , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)