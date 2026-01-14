Las nominadas a las Medallas CEC, entre raves y conventos

Las Medallas CEC (Círculo de Escritores Cinematográficos) se entregarán el próximo 23 de febrero a partir de las 19h. Este año parten como favoritas dos películas muy distintas: Los domingos, con 10 nominaciones, y Sirat, con 7 nominaciones. Tienen en común el ser dos de las películas más taquilleras del año del cine español, pero hasta ahí. La primera trata de forma certera y profunda el tema de las vocaciones religiosas y cómo afecta eso a la gente que rodea a la persona que recibe la llamada de Dios, mientras que la segunda es un thriller ambientado en las fiestas rave en el desierto de Marruecos. Por si alguien no está familiarizado con el tema, las rave son fiestas hasta el amanecer con música electrónica en espacios amplios y poco convencionales.
Dos películas muy, pero que muy distintas, lo cual pone de manifiesto lo diverso que es el arte y lo interesante que puede ser una gala de premios con tanta variedad. También me parece muy interesante las temáticas de los documentales nominados a mejor documental: el cine con Eloy de la Iglesia, adicto al cine, la música con Flores para Antonio, la pintura con The sleeper, el Caravaggio perdido, y los toros con Tardes de soledad.
Podéis ver la lista completa de nominaciones AQUÍ.
