Reflexiones sobre la IA en el cine: los actores

|Imagen generada con IA de Adobe Firefly
Salió en las noticias que varias estrellas de Hollywood han firmado una carta en contra de la IA por la vulneración de los derechos de autor al utilizar recursos de terceros sin permiso. Y cada vez hay más gente en las redes sociales publicando vídeos hechos con IA esforzándose por demostrar que un actor sintético puede transmitir las mismas emociones que uno de verdad. Bueno, en realidad, esto lo llevan haciendo los personajes del cine de animación toda la vida, pero en fin. Muchos tienen miedo de perder su trabajo, otros parecen obsesionados por hacer avanzar la IA como si no hubiera mañana. Muchas prisas por todo, un mundo frenético que avanza sin freno hacia el abismo sin escucharnos unos a otros, cada uno en su batalla, o al menos esa es la sensación que dan los medios.
Pero por mucho que los intérpretes sintéticos puedan transmitir emociones, hay un componente de la industria del espectáculo que la IA no podrá suplantar: la mitomanía. El gran negocio del cine no solo depende de la calidad de la película, sino también de la campaña de promoción, que no solo se trata de difundir imágenes por todos los canales de comunicación, sino que también influyen mucho los eventos en vivo con las estrellas: preestrenos, entrevistas, firmas de autógrafos, hacerse un selfi con su estrella favorita. Si solo puedes disfrutar de tus ídolos a través de la pantalla sin tener la posibilidad en toda la vida de poder verlo aunque sea una vez en vivo, ¿realmente podrá crear esto el mismo interés en el público?
Es más, ya de toda la vida, en el cine de animación, que crean personajes icónicos que solo existen en la pantalla, pero la tendencia ha sido el contratar grandes estrellas de carne hueso para darles voz a los personajes animados, y eso también ayuda a vender. Realmente, crear actores sintéticos con IA, voz incluida, sería como hacer animación sin estrellas de verdad que respalden la promoción. Sí es verdad que realmente la IA es muy útil para los creadores con pocos recursos, que solo puedan contar con un par de actores, poder incrementar el elenco con secundarios y figurantes sintéticos, pero creo que al final, lo que mejor funcionará será lo de siempre, es decir, la combinación de herramientas y no el uso de una sola herramienta, por muy sofisticada que esta sea.
Además, para los creadores, si las películas se hicieran íntegramente con IA, sin un rodaje con equipo, ¿qué tendría de divertido hacer cine? El cine no es solo técnica, es también diversión, trabajo en equipo, mitomanía, anécdotas, una gran aventura.
