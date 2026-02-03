Los Grammy le dan a Spielberg la llave a un club exclusivo: EGOT

|John Williams y Steven Spielberg
EGOT es el acrónimo de Emmy, Grammy, Oscar y Tony, premios de televisión, música, cine y teatro respectivamente. El exclusivo club de los EGOT está formado por artistas que han recibido estos cuatro premios. Solo 22 personas forman parte de este club. Lógicamente, la mayoría suelen ser intérpretes y compositores, pero este año ha entrado el gran Steven Spielberg. ¿Y cómo lo ha hecho?
Pues bien, en los años 90 Spielberg ganó 3 Oscar: a mejor director y mejor película por La lista de Schindler en 1994 y a mejor director por Salvar al soldado Ryan en 1999. En 1997 comenzó su andadura en las producciones teatrales en Broadway, de las que ha producido o coproducido siete obras, de las que la mayoría son musicales. En 2022 recibió el Tony de teatro por el musical A strange loop. Y premios Emmy ha recibido cuantro por las series de TV Pinky y Cerebro, Abducidos, The Pacific y Hermanos de sangre.
Ya solo le faltaba el Grammy para ser miembro de los EGOT y acaba de ocurrir: en la categoría de mejor película musical, el premio este año ha sido para el documental La música de John Williams, del que Spielberg es coproductor. Enhorabuena, maestro Spielberg.
