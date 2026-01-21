Richard Burton, pura adrenalina

A colación de la anterior reseña de Mr. Burton, el biopic sobre los inicios de Richard Burton, quería repasar algún que otro título de su filmografía. Sería fácil pensar para cualquier cinéfilo en títulos como La noche de la iguana o Cleopatra, pero como este blog es «el cine a mi manera», quiero llamar la atención sobre dos títulos que a mí siempre me han gustado y que no suelen ser de los más aclamados de la célebre estrella de Hollywood. No son grandes películas de la historia del cine, pero son de esas películas que tienen un no sé qué, que me encanta. Se trata de dos cintas de acción con diez años de diferencia entre ambas en las que Burton encarna al líder de un comando militar: El desafío de las águilas, de 1968, y Patos salvajes, de 1978, ambas producciones británicas.
El desafío de las águilas es una película bélica ambientada en la II Guerra Mundial en la que un comando de élite tiene la misión de rescatar a un general norteamericano que sido hecho prisionero por los nazis y lo retienen en un castillo inexpugnable en lo alto de una montaña. El resultado es un emocionante relato de aventuras con giros inesperados de guion y una buena dosis de acción. A Burton le acompaña Clint Eastwood, que se encontraba en pleno despegue de su carrera tras protagonizar la Trilogía del dólar de Sergio Leone en España, y Mary Ure, que había recibido una nominación a los Óscar como mejor actriz de reparto por la película Hijos y amantes en 1961.
Patos salvajes es una película de acción en la que un grupo de mercenarios es contratado por un hombre de negocios para liberar a un líder africano que está preso por un dictador. El comando de mercenarios está encabezado por Burton, al que acompañan Roger Moore, Richard Harris y Hardy Krueger. Cuatro personajes bien perfilados y muy diferenciados. Burton es el jefe, práctico, frío, imparcial. Harris es el idealista, solo le gusta aceptar un trabajo si lo considera justo. Moore es el frívolo del grupo que aporta un punto de humor, en la línea del 007 que encarnaba habitualmente en esa época, y Krueger es el más implicado emocionalmente por tener raíces africanas y tiene sentimientos encontrados a la hora de liberar al prisionero. Además, el hombre de negocios que los contrata es el veterano Stewart Granger.
