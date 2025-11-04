Mr. Burton, el mentor de la leyenda

Richard Burton ha sido uno de los actores más importantes de su generación, protagonista de películas como La túnica sagrada, Cleopatra, La noche de la iguana o ¿Quién teme a Virginia Wolf?. De origen galés, criado en el seno de una familia de mineros, dio el salto al mundo de la interpretación de la mano de su profesor de literatura, Phillip H. Burton, un intelectual de alto nivel, apasionado del teatro, con una calidad humana sin parangón, que fue capaz de ver en el joven Richard Jenkins el potencial de una estrella mundial.
Esta es la historia que nos cuenta Mr. Burton, una maravillosa producción británica en la que brilla con luz propia Toby Jones encarnado a Phillip Burton en una de esas interpretaciones memorables en las que el actor y el personaje se hacen uno. Le secunda Harry Lawtey en el papel del joven Richard, con una meritoria interpretación, especialmente por la evolución del personaje, desde que era un tímido estudiante hasta convertirse en un actor carismático. Lawtey tiene una filmografía corta, pero incluye una gran producción, Joker: Folie à deux. También cabe destacar el buen hacer de secundarios como Lesley Manville y Steffan Rhodri en los roles de la casera de Phillip y el padre de Richard respectivamente.
La película transcurre con el ritmo y la elegancia propios del cine británico, sin estridencias, pero con una fluidez narrativa que no decae en ningún momento y un trabajo actoral de primer nivel. Es una historia donde se tratan de fondo temas como los prejuicios sociales, la incomprensión, la superación personal, la mentoría, las relaciones paternofiliales, la persecución de un sueño, la disciplina, en fin, una historia rica en temas interesantes y valores humanos a tener en cuenta, especialmente encuadrados en la figura del personaje encarnado por Toby Jones, al que, si dependiera de mí, le daría el Óscar a mejor actor por esta película.
