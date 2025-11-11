Atención, Columbus y Spielberg preparan Gremlins 3

|Fotograma de Gremlins (1984)
Se acerca la Navidad y un clásico ochentero de estas fechas da nuevas noticias en estos días: se está poniendo en marcha Gremlins 3, la nueva entrega de la hasta ahora dilogía dirigida por Joe Dante sobre esos seres adorables que se convierten en malvados bichos verdes si comen después de medianoche.
Al igual que en las dos entregas anteriores, vuelve a estar en la producción Steven Spielberg. Sin embargo, la dirección correrá esta vez a cargo de Chris Columbus, que fue guionista de la primera entrega. En aquel entonces, Columbus era solo guionista, no había debutado aún en la dirección, pero ahora, toma las riendas del proyecto tras una larga trayectoria como director jalonada de grandes éxitos comerciales como las dos primeras entregas de Solo en casa, las dos primeras entregas de Harry Potter, Señora Doubtfire, Nueve meses o Un padre en apuros, entre otras.
El estreno está previsto para 2027, y a priori, el proyecto parece que puede llegar a buen puerto. Seguiremos estando al tanto de su evolución.
