Better man, Robbie Williams nos cuenta su vida a su manera

  La gran estrella de la música Robbie Williams se interpreta a sí mismo en un biopic en el que nos cuenta sin tapujos su meteórica carrera ...

viernes, 14 de noviembre de 2025

Teaser tráiler de Toy Story 5, juguetes tradicionales frente a nuevas tecnologías


 


Se ha lanzado este teaser  de Toy Story 5, prevista para estrenar en 2026. La verdad es que pocas veces se dice tanto en tan poco espacio de tiempo. Simplemente con una secuencia ya nos informa de por dónde van a ir los tiros. Los juguetes de toda la vida se enfrentarán a la irrupción de las pantallas en la infancia.

Sin embargo, me pregunto si se mantendrá, aunque sea en parte, el camino que se abrió al final de Toy Story 4, aquel que nos descubría una nueva dimensión del mundo de los juguetes con aquellos que no tienen dueño y viven en estado salvaje. Creo que sería una vía argumental interesante para explorar. No obstante, está claro que esta nueva entrega apuesta por un debate de rabiosa actualidad, como es el tema de cómo gestionar la relación de los niños con las nuevas tecnologías.

Esta vez dirige Andrew Stanton, director de Bichos, Buscando a Nemo y Wall-E, pero que ha ejercido como guionista en las anteriores entregas de Toy Story. Creo que la cosa, de momento, pinta bien.
