Mr. Burton, el mentor de la leyenda

  Richard Burton ha sido uno de los actores más importantes de su generación, protagonista de películas como  La túnica sagrada , Cleopatra,...

martes, 18 de noviembre de 2025

Tom Cruise ya tiene su Óscar honorífico

 


«Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy», una gran frase que lo dice todo, que deja patente la pasión y el compromiso de una estrella con el séptimo arte. En junio ya me hice eco en este blog de la noticia de que a Tom Cruise le habían concedido el Óscar honorífico, y este pasado domingo ha tenido lugar el gran momento, el evento en el que ha recibido este reconocimiento a su carrera.

Siempre me han gustado las películas protagonizadas por Tom Cruise, y con el paso de los años y su ejemplo de implicación en las películas, incluso haciendo escenas de riesgo sin especialistas, me ha ido ganando también en cuanto a considerarlo un referente dentro del cine. La primera película que recuerdo haber visto de él en el cine, fue Top Gun, y a partir de ahí, pues más o menos siempre he visto sus películas en pantalla grande y de toda su trayectoria, algunos de mis títulos favoritos son: Rain man, Un horizonte muy lejano, Algunos hombres buenos, La tapadera, Misión imposible, Collateral, Leones por corderos,  Top Gun: MaverickMinority report, y unas cuantas más.


