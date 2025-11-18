Tom Cruise ya tiene su Óscar honorífico

«Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy», una gran frase que lo dice todo, que deja patente la pasión y el compromiso de una estrella con el séptimo arte. En junio ya me hice eco en este blog de la noticia de que a Tom Cruise le habían concedido el Óscar honorífico, y este pasado domingo ha tenido lugar el gran momento, el evento en el que ha recibido este reconocimiento a su carrera.
Siempre me han gustado las películas protagonizadas por Tom Cruise, y con el paso de los años y su ejemplo de implicación en las películas, incluso haciendo escenas de riesgo sin especialistas, me ha ido ganando también en cuanto a considerarlo un referente dentro del cine. La primera película que recuerdo haber visto de él en el cine, fue Top Gun, y a partir de ahí, pues más o menos siempre he visto sus películas en pantalla grande y de toda su trayectoria, algunos de mis títulos favoritos son: Rain man, Un horizonte muy lejano, Algunos hombres buenos, La tapadera, Misión imposible, Collateral, Leones por corderos, Top Gun: Maverick, Minority report, y unas cuantas más.
