Medalla CEC para José Ramón Sánchez

El próximo 23 de febrero se entregan las Medallas CEC (Círculo de Escritores Cinematográficos) en la que aparte de los premios a las películas estrenadas el año pasado en distintas categorías, también se ofrecen varias medallas fuera de competición, entre ellas a la labor de promoción del cine, que este año se concede al pintor, ilustrador y animador José Ramón Sánchez, y este premio me hace especial ilusión. El porqué, lo revelo en el siguiente vídeo. Dale al play.
No hay comentarios:
Publicar un comentario