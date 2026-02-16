Entrada destacada

lunes, 16 de febrero de 2026

Medalla CEC para José Ramón Sánchez

 El próximo 23 de febrero se entregan las Medallas CEC (Círculo de Escritores Cinematográficos) en la que aparte de los premios a las películas estrenadas el año pasado en distintas categorías, también se ofrecen varias medallas fuera de competición, entre ellas a la labor de promoción del cine, que este año se concede al pintor, ilustrador y animador José Ramón Sánchez, y este premio me hace especial ilusión. El porqué, lo revelo en el siguiente vídeo. Dale al play.


