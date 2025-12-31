The Alto Knights, doble lucimiento de De Niro

The Alto Knights cuenta la rivalidad entre los gánsteres Frank Costello y Vito Genovese. En cuanto a aportar algo nuevo al cine sobre mafia, no se puede decir que tenga novedades, pero está muy bien hecha por un director veterano y muy versátil, Barry Levinson, ganador del Óscar a mejor director por Rain Man y responsable de películas muy diferentes entre sí como El secreto de la pirámide, La cortina de humo, Good morning, Vietnam, Esfera o Bugsy, esta última, también biopic de un miembro de la mafia. Comedia, drama, aventuras, ciencia ficción, thriller, ha tocado muy diversos géneros.
Por otro lado, tenemos a uno de los rostros más apegados al cine de mafiosos: Robert de Niro, que aquí hace doblete dando vida a ambos protagonistas, dos amigos de la infancia que crecieron en el mundo de la mafia como socios y acabaron siendo rivales. La historia es interesante, las interpretaciones también y la dirección también.
