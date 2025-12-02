Jumanji, el juego continúa, se prepara la cuarta entrega

Se ha dado a conocer en las pasadas semanas que se prepara una nueva entrega de Jumanji. Sería la cuarta de la saga, aunque la tercera con los actuales protagonistas: Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan y Kevin Hart.
Jumanji (1995) fue un gran éxito en los 90, una película de Joe Johnston, responsable de Rocketeer o Parque Jurásico III, entre otras, en la que contaba la historia de un juego de mesa con vida propia llamado Jumanji que tiene el poder de absorber a la gente y transportarla al juego o al revés, sacar animales salvajes y elementos de la jungla del juego al mundo real.
En las nuevas películas, Jumanji: bienvenidos a la jungla (2017) y Jumanji: siguiente nivel (2019), el juego de mesa, ante la indiferencia de su nuevo dueño al preferir este los videojuegos, se hace una especie de simbiosis con la consola y se convierte en un videojuego de aventuras en la selva. Los nuevos protagonistas son absorbidos por el juego y convertidos en sus avatares digitales y toda la acción transcurre dentro del videojuego, a diferencia de la primera película. Sin embargo, parece ser que en esta nueva entrega, sí se verá que retoma el planteamiento de la primera película y se verán elementos del videojuego en el mundo real.
Ver seres y objetos del ciberespacio saltando al espacio físico es algo que ya hemos visto en Pixels o en la reciente Tron: Ares, pero dado que la película original contaba con esta vertiente que hasta ahora no habíamos visto en las entregas recientes de la saga, se antoja interesante que en la nueva película de Jumanji se retome este concepto en honor a la primera película. Esta nueva entrega tiene previsto su estreno para el año que viene, diciembre de 2026.
No hay comentarios:
Publicar un comentario