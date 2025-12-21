Feliz Navidad: la máquina de estrellas

Mi vídeo navideño de este año, La máquina de estrellas, va dedicado al buen uso de las nuevas tecnologías. Aunque a veces nos veamos abrumados y nos pueda asustar el frenético avance tecnológico, al final, lo importante es el uso que hagamos de ello. Las máquinas en sí mismas son herramientas, el uso que hagamos de las mismas, es responsabilidad personal de cada uno de nosotros.
Vivimos tiempos confusos, difíciles, y la Navidad aquí cobra más importancia que nunca, ya que es tiempo de ilusión, de compartir con los demás, de reencuentros, de paz y armonía, que aunque esto se debe mantener todo el año, a veces es difícil por las circunstancias de la vida y por eso es bueno que, al acabar el año, nos dejemos contagiar por el espíritu navideño para empezar un nuevo periodo de 365 días con esperanza, ilusión y alegría.
¡Feliz Navidad!
