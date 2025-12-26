Vuelven los extraterrestres de la mano de Spielberg

Steven Spielberg ha estado muy ligado a la ciencia ficción sobre extraterrestres con títulos como Encuentros en la tercera fase, E.T. el extraterrestre, La guerra de los mundos o Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Eso como director, porque como productor ha estado implicado en más títulos de esta temática, como Super 8, Cowboys y aliens, y las sagas Men in black y Transformers.
Tras esta trayectoria en contacto con visitantes de otras galaxias que vienen a la Tierra, ya sea en son de paz o con actitud beligerante, en 2026 volveremos a tener una nueva película de Spielberg sobre extraterrestres con El día de la revelación, cuyo primer tráiler se ha dado a conocer estos días y la verdad es que resulta tan inquietante como sugerente, despertando así grandes expectativas. Posiblemente sea uno de los grandes estrenos del próximo año.
