Bridget Jones: loca por él, la crisis de la mediana edad

El diario más famoso y divertido del cine, el de la patosa pero encantadora británica Bridget Jones, ha escrito su último capítulo después de 25 años. Bridget Jones: loca por él, cierra una tetralogía en torno al icónico personaje encarnado por Renée Zellweger. Le acompañan los habituales Hugh Grant y Colin Firth, pero con sus papeles más recortados en favor de dar cancha al nuevo fichaje estrella: Chiwetel Ejiofor, conocido por 12 años de esclavitud, Love actually, Plan oculto o American gangster, entre otras.
Bridget Jones: loca por él nos presenta a Bridget en su mediana edad, viuda y con dos niños pequeños. Sigue siendo ella, con sus entrañables despistes, pero sus reflexiones existencialistas, aunque siguen teniendo el punto cómico y frívolo de siempre, también ofrecen en esta ocasión una muy grata sorpresa con un punto de drama emocional muy interesante, que hace que esta entrega esté por encima de las dos secuelas anteriores y pueda cerrar así la saga con broche de oro.
Dirige la película Michael Morris, forjado en las series de TV, y responsable de la película independiente To Leslie, un duro drama de 2022 basado en hechos reales cuya actriz principal fue nominada a los Óscar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario