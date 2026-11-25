Steven Spielberg, y se ha rodeado de gente oscarizada. Va a adaptar la novela El corazón en invierno, de Kevin Barry, y para ello contará con el guionista Paul Thomas Anderson, ganador del Óscar a mejor guion adaptado y mejor director por Una batalla tras otra.
También están confirmados los siguientes actores: Cillian Murphy, ganador del Óscar a mejor actor principal por Oppenheimer, Jessie Buckley, ganadora del Óscar a mejor actriz principal por Hamnet, de la que Spielberg fue productor ejecutivo, y Mark Rylance, ganador del Óscar a mejor actor de reparto por El puente de los espías, también dirigida por Spielberg. Rylance y Spielberg también han trabajado juntos en Mi amigo el gigante y Ready player one. Esta será su cuarta colaboración juntos.
La novela es un western romántico ambientado en un pueblo minero de Montana en 1891. Un amor prohibido, la huida de una pareja de amantes perseguidos por una banda de pistoleros con la misión de darles caza.
La verdad es que la cosa promete. A ver cómo evoluciona el proyecto.
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