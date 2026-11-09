Cumbres borrascosas: la pasión desatada entre Barbie y Frankenstein

La enésima adaptación de la célebre obra de Emily Brontë, Cumbres borrascosas, en esta ocasión, en una coproducción británica y estadounidense con una pareja protagonista muy curiosa: Margot Robbie, protagonista de Barbie, y Jacob Elordi, coprotagonista de Frankenstein, encarnando al monstruo, papel por el que fue nominado al Óscar. Y es que aquí ambos tienen reminiscencias de aquellos papeles. Ella es como una chica burguesa y él es un bruto con traumas infantiles y mucho magnetismo. Robbie es Catherine, una chica de alta sociedad venida a menos por la adicción de su padre al juego, y Elordi es Heathcliff, un niño rescatado de la calle por ese padre en un arranque de solidaridad, que se cría junto a Catherine como si fueran hermanos, pero con la diferencia de clase a la que cada uno pertenece. Cuando son adultos, el amor y la pasión surgen entre ambos, pero la relación se complica por esas diferencias de clase.
Una trama de amores truncados y pasiones desatadas servida por la directora y guionista británica Emerald Fennell, tratando de ofrecer la historia tantas veces vista de una forma totalmente diferente. El riesgo la honra, aunque el resultado no siempre funciona del todo. Introduce música moderna en una ambientación de época, lo cual se ha hecho antes en otras películas, y aquí también funciona muy bien. Por otra parte, utiliza un estilo visual muy extremo, muy barroco, con texturas muy orgánicas, que juega entre el terror y el drama extremado y que unas veces funciona bien y otras veces resulta grotesco o un poco desagradable sin justificación. Eso hace que haya cierta dispersión de tono y que despiste un poco al espectador en cuanto a qué nos quiere decir la directora. Se podría decir que el estilismo visual prima sobre la hondura emocional de los personajes.
En cuanto a los intérpretes, la química entre la pareja protagonista es buena. De los secundarios cabe destacar especialmente a la actriz irlandesa Alison Oliver, en el papel de Isabella. Y los niños que interpretan a los protagonistas en su infancia también trabajan muy bien. El resto del elenco cumple bien su cometido.
Por tanto se puede concluir que esta nueva versión de Cumbres borrascosas es una película no redonda del todo, pero tampoco fallida, sino que quizá experimenta excesivamente con el estilismo en esa búsqueda de innovar con algo ya muy conocido. Algo de sutileza en algunos momentos no le vendría mal, pero en general es una película interesante y con buenos intérpretes.
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