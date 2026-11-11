Cleaner: rescate vertical, eficacia sin novedad

Si cogemos el escenario de La jungla de cristal, el rascacielos de una gran corporación, le añadimos el perfil del protagonista de Alerta máxima, un militar degradado a cocinero, pero esta vez en mujer expulsada del ejército que se gana la vida como limpiaventanas, pues tenemos Cleaner: rescate vertical, una película de acción con mucho espíritu de este tipo de películas de los años 90, en parte debido a su director, el veterano y gran artesano de la adrenalina en pantalla, Martin Campbell, responsable de títulos como Goldeneye, Casino Royale o La máscara del Zorro. Curiosamente el propio Campbell dirigió el regreso de Mel Gibson ante las cámaras en 2010 con Al límite, donde también, igual que en Cleaner, trataba el tema de los activistas ecologistas radicales.
En otros aspectos también recuerda a aquella película, en cuanto a ser un largometraje de acción bien realizado, entretenido, abundante en clichés, sin innovar, pero sin tampoco pretenderlo. Es una de estas pelis cuya falta de pretensiones se convierte en su mejor baza. Un entretenimiento hecho con oficio que da lo que promete, sin más, y se deja ver con agrado.
Protagoniza Daisy Ridley, la protagonista de los episodios VII, VIII y IX de Star Wars, que aunque comparte cabeza de cartel con Clive Owen, este tiene un papel relevante pero breve, cediendo más protagonismo al joven Taz Skylar. La trama versa sobre una limpiaventanas de una compañía energética, con pasado militar, una infancia difícil y un hermano autista a su cargo, que está a punto de ser despedida por llegar tarde, y que sigue trabajando en el exterior del rascacielos al final de la jornada laboral cuando se celebra una fiesta de accionistas, con invitados especiales de alta relevancia, por los grandes beneficios de la empresa. De repente, un grupo de ecologistas radicales irrumpen en la ceremonia con la intención de hacer confesar a los altos cargos todos los trapos sucios de la energética, que no es tan sostenible ni ecológica como dicen.
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