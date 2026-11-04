La hegemonía de James Cameron en la taquilla se tambalea en 2026

Hasta este año, James Cameron mantenía desde 1997 el liderazgo de la taquilla mundial. Titanic desbancó ese año a Parque Jurásico y el propio Cameron se desbancó a sí mismo en 2009 con Avatar, que ha sido la película más taquillera de la historia hasta este año. No solo eso, sino que de las cuatro primeras del ranking, tres eran suyas: Avatar en primer puesto, Avatar: el sentido del agua en el tercero y Titanic en cuarta posición.
¿Qué ha pasado este año? Pues que la segunda hasta ahora, que era Vengadores: Endgame, se ha reestrenado este año bajo el título Vengadores:Endgame Encore con material adicional para darle continuidad con el próximo estreno de Vengadores: Doomsday, y con este nuevo pase por las salas ha conseguido hacerse con el primer puesto de la taquilla. Además, un estreno nuevo de este año ha alcanzado también los primeros puestos: Spiderman: Brand new day ha entrado en el tercer puesto del ranking. Por otro lado, el fenómeno chino de 2025, Ne Zha 2, entró en el quinto puesto, pero tras los últimos ajustes y el final de su periplo por las salas internacionales, ha superado por muy poco a Titanic, que cae al sexto puesto.
La verdad es que me parece un relevo un poco triste, que el liderato de la película más taquillera de la historia tras mantenerse desde 2009, se haya producido por un reestreno, cuando llevábamos desde 1982 con dos directores estrella revolucionando la industria del cine con sus taquillazos. En el 82 fue E.T., de Spielberg, para superarse a sí mismo en el 93 con Parque Jurásico y ser luego sustituido por Cameron con Titanic en el 97 y luego con Avatar en 2009, y en 2026 cambia el número uno de la lista con una película de 2019 que se reestrena con unos minutos adicionales de metraje, pero en fin, así es la industria.
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