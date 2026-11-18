|Spielberg en el photocall de Cowboys y aliens
Es noticia estos días que el próximo proyecto de Steven Spielberg como director será un western. ¡Me encanta la idea! Lo esperaré con muchas ganas, ¿y por qué? Por los siguientes motivos.
En primer lugar, todo lo que hace Spielberg lo espero con ganas. Segundo: uno de los mejores consejos que le dio un director cuando él estaba empezado, fue John Ford, explicando con tres cuadros del oeste cómo colocar el horizonte en un plano para que sea interesante. Esta anécdota la retrató además en su película autobiográfica, Los Fabelman. Es normal que siempre quisiera hacer un western.
En tercer lugar, las señales que su filmografía nos ha ido dejando sobre sus inquietudes en relación al salvaje oeste. El final de Indiana Jones y la última cruzada, con los protagonistas cabalgando hacia el ocaso. La mítica escena de En busca del arca perdida, el duelo de espada contra revólver que resuelve con un disparo seco, secuencia que además fue improvisada, en la que Indy desenfunda su revólver como un pistolero del far west. Además, ha sido productor ejecutivo de Cowboys y aliens, una rareza dirigida por Jon Favreau que mezcla abiertamente la ciencia ficción ufológica con el western, como su propio título indica. Y además hay que tener en cuenta que realmente esa época, el siglo XIX en norteamérica, ya la ha retratado desde la silla del director, pero no en el oeste, sino en el este, con Amistad y Lincoln.
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