Altas capacidades, altas sociedades

Un matrimonio de clase media tiene un hijo del que empiezan a decir en el colegio que es problemático. Tras consultar a un experto ven la posibilidad de que el niño tenga altas capacidades y que necesite cambiar de colegio. Entonces el jefe del marido, que tiene a sus hijas en un colegio de élite, le tienta para cambiar a su hijo de colegio para que ocupe la plaza de otro del que se quieren deshacer.
Altas capacidades es una comedia satírica sobre las diferencias de clase, la tentación por subir en el escalafón social a cualquier precio, la hipocresía y el «todo vale» con tal de favorecer los intereses propios. Un retrato de una sociedad sin ética en la que todo es postureo, un espejo en el que mirarse, pero no para imitarlo, sino para huir de él y ser conscientes de que ese no es el camino y deberíamos cambiar de rumbo. Sin embargo, la película no aporta ese punto de cuál sería el camino adecuado, sino que se limita a exponernos lo que hay.
El director es Víctor García León, director y guionista de películas y series de TV, de las que quizá la más conocida sea Vota Juan. Coescribe el guion Borja Cobeaga, especialmente conocido por los guiones de Ocho apellidos vascos o Pagafantas. Protagonizan Marián Álvarez, Israel Elejalde, Natalia Reyes y Juan Diego Botto, todos ellos correctos en sus respectivos papeles. El ritmo narrativo también es correcto, sin caídas pero sin cambios. La película mantiene el mismo tono durante todo el metraje y se echa un poco en falta que en algún momento haya un punto de sorpresa. Quizá la baza más fuerte de la película está en los diálogos, muy certeros y que realmente enganchan, y eso suple la linealidad tonal.
Altas capacidades, en definitiva, nos trae un retrato social sobre el que convendría pensar y sirve para abrir debate, aunque la película en sí tampoco invita a ello, pues se limita a plantear la situación sin posicionarse claramente para incitar al espectador a decir si está de acuerdo con unos o con otros, pero es entretenida y se deja ver con agrado.
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