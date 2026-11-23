Creo que es un buen momento para reseñar este peliculón de los 90, Heat, un thriller de atracos de bancos en la que vemos a una banda de atracadores perseguidos por un implacable policía. Es un filme de tensión contenida con tremendas explosiones de adrenalina en la escenas de acción con un tour de force interpretativo de alto voltaje entre Al Pacino y Robert de Niro. Y ellos están muy bien, como era de esperar, pero también hay que destacar la interpretación de Val Kilmer en esta película como uno de los integrantes principales de la banda.
La vi en el cine en su momento. Recuerdo que la gran expectación creada por la película era ver por primera vez enfrentados a Pacino y De Niro, ya que habían coincidido en El padrino II, pero no compartían escenas porque sus personajes correspondían a épocas diferentes dentro de la película. De hecho, en Heat, el encuentro entre ambos titanes tarda en ocurrir, se hace esperar. Pacino interpreta al policía y De Niro al líder de la banda de ladrones, de manera que la investigación de uno y el ocultamiento del otro se narran en paralelo y la primera escena que comparten juntos se hace esperar.
Sin embargo, al salir del cine, el mayor impacto con el uno sale de ver la película, y que se ha convertido con el tiempo en una escena mítica de la historia del cine, es la secuencia de un tiroteo en plena calle con un sonido tan envolvente, que es como si estuvieras allí mismo, en medio de fuego cruzado. Un gran alarde tanto de edición de sonido como de movimientos de cámara. Uno de los mejores tiroteos de la historia del cine.
El director, Michael Mann, desde vuelve a ponerse tras las cámaras en esta nueva entrega. Heat es de 1995, y desde entonces, Mann ha dirigido varias películas de las cuales, cuatro han sido también thrillers policiacos: Collateral, Corrupción en Miami, Enemigos públicos y Black Hat: Amenaza en la red, esta última quizá sea la más floja de las cuatro, y Collateral la mejor con diferencia. En el reparto de Heat 2 encontramos a Stephen Graham sustituyendo a De Niro, a Christian Bale en el papel de Pacino y a Leonardo Di Carpio en el rol de Val Kilmer. Como curiosidad, Graham había trabajado con De Niro y Pacino en El irlandés.
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