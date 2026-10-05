Mallorca confidencial, entre el cine social y thriller

Mallorca confidencial trata sobre un asentamiento chabolista en Mallorca donde la Chusa ejerce un gran poder como matriarca, que además se financia con el narcotráfico y lleva el negocio en familia, como los Corleone, pero en versión gitana. El asentamiento se ve amenazado por la presión de un grupo inmobiliario que quiere construir en la zona ofreciendo a los habitantes pisos de realojo en otro barrio.
Protagoniza Lolita Flores, desplegando un gran carisma en la pantalla. Está secundada por Asia Ortega, vista en películas como Tu hijo o Hasta el cielo, que aquí encarna a la sobrina de la matriarca y no palidece en absoluto ante la imponente presencia de Lolita, lo cual dice mucho a favor de esta joven actriz. En un papel secundario encontramos a la hija de Lolita, Elena Furiase.
El planteamiento de Mallorca confidencial es interesante, con el tema de la lealtad de fondo, y combinando el drama social con el thriller policiaco. Sin embargo, hay una sensación de que al drama le falta profundidad y al thriller le falta vibración. Normalmente las películas no son redondas por sobrarle metraje, pero en este caso, quizá le falta, porque la película es corta, hora y media escasa, lo cual se agradece, pero aunque no llegase a las dos horas, sí creo que le convendría desarrollar un poco más las tramas para que el drama toque fibra y el suspense en torno al narcotráfico vibre más. No obstante, es una película agradable de ver, con planteamientos interesantes de fondo y dos actrices de diferentes generaciones que ofrecen sendas potentes interpretaciones.
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