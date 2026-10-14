Outcome: mucha estrella y poco brillo

Outcome se estrenó discretamente en cines el pasado mes de abril y llega ahora a streaming. Se trata de una comedia dramática en torno a una estrella de cine de 56 años, que lleva siendo famoso desde los 6, y que vuelve al ruedo tras cinco años de retiro por desintoxicarse de la droga, aunque eso su público no lo sabe. Cuando todo está a punto para hacer público su regreso, su abogado recibe un chantaje de publicar un vídeo en redes que puede perjudicar su imagen. Pensando en toda la gente con quien se portó mal cuando el éxito se le subió a la cabeza, comienza a hacer una ronda de pedir disculpas a todos sus conocidos esperando saber quién le está amenazando.
Un elenco espectacular: Keanu Reeves, Cameron Díaz, Jonah Hill, que también dirige, y las colaboraciones de Martin Scorsese, como representante de actores, y Drew Barrymore haciendo de sí misma en formato caricatura. Jonah Hill es un actor, normalmente cómico, que en ocasiones también escribe, dirige o produce algunas de sus películas. Es conocido especialmente por títulos como El lobo de Wall Street o Juego de armas, entre otras.
Una crítica al lado oscuro de Hollywood y la fama, con un elenco de buenos actores, la cosa promete, pero la verdad es que Outcome acaba siendo una comedia dramática con poca intensidad en el drama y escasa gracia en su vertiente cómica. Le falta hilo conductor en la narrativa, le falta garra. Cameron Díaz está totalmente desaprovechada, no brilla lo que podría brillar. El director se reserva para sí mismo un papel pasado se vueltas con el que lucir su histrionismo, pero realmente, lo que salva la función, es el carisma de Keanu Reeves, cuya presencia se nota en toda la película. También cabe destacar la colaboración de Scorsese, que tiene pocas apariciones, pero muy bien aprovechadas. Y el mensaje de la película, el arrepentimiento, el volver a empezar, está claro sobre el papel, pero no tiene hondura, se queda muy en la superficie. No obstante, ahí está, hay otras películas que no tienen ni mensaje. Por lo tanto, Outcome se deja ver, que además es corta, menos de hora y media, pero la verdad es que tenía material para dar mucho más de sí.
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