Dos días, un canto a la vida

Dos días es la ópera prima de Gonzaga Manso, que debuta en el largometraje en la triple faceta de director guionista y director de fotografía. Rodada en Santa Cristina, La Coruña, la película hace una reflexión sobre el sentido de la vida, la amistad, el amor, la familia, el paso del tiempo, la vejez y las ganas de vivir.
Un médico de 89 años, que sigue pasando consulta porque se resiste a jubilarse, pasa el verano con su familia. Todos están preocupados por su salud, pero él se agobia de tanta atención, quiere hacer las cosas por su cuenta, y se va de pesca con un amigo de toda la vida. Ambos salen a pescar en barca y, por una serie de acontecimientos, se quedan a la deriva esperando ser rescatados, pero nadie sabe que han salido al mar.
Los dos protagonistas están encarnados por el veterano Saturnino García, conocido sobre todo por Justino, un asesino de la tercera edad, aunque con una amplia filmografía, y por Jesús Outes, un mariscador retirado que ha debutado en esta película como actor a los 67 años de edad y ha resultado ser toda una revelación. Ambos personajes son la voz de la experiencia y su amistad conecta muy bien con el espectador y transmite una visión luminosa, a la par que realista, de la vida, de saber disfrutarla.
Por otro lado está la familia del médico, que tiene esposa, tres hijas y varios nietos. Las actrices están todas convincentes, destacando Aurora Maestre, la que hace de esposa, y a la que pudimos ver el año pasado en Romería. Las hijas son interpretadas por Ledicia Sola, Melania Cruz y Elena Seijo, todas ellas vistas en varias series de TV y largometrajes.
Dos días es un estreno español imprescindible de este año. Es una película sencilla y optimista que rezuma autenticidad en cada fotograma. Está producida por Películas Pendelton, los productores de Campeones, y recibió la Biznaga de Plata del Público en el Festival de Málaga.
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