El precio de la red, crecimiento versus seguridad

El precio de la red es la secuela de La red social. Ha pasado más de una década desde que la creación de Facebook, que se ha convertido en una potentísima empresa. Mark Zuckerberg ya no es presentado como un genio universitario asocial, sino como un empresario frío y sin escrúpulos que prioriza el crecimiento de su empresa sobre la seguridad de sus usuarios sin importarle el daño que estos puedan sufrir. De esta manera manipula el algoritmo en función de viralizar los contenidos que más le hagan crecer en cada momento sin importarle el tipo de contenido que sea, sin ningún filtro moral. Una trabajadora del departamento de integridad cívica descubre estas manipulaciones, y ante la negativa a ser escuchada por sus propios compañeros, acaba colaborando con Jeff Horowitz, periodista de investigación de The Wall Street Journal.
Aaron Sorkin, guionista de La red social, dirigida por David Fincher, vuelve al mundo de Facebook para escribir el guion de El precio de la red, pero además esta vez también dirige. Como director debutó con Molly's game y esta es su cuarta película. Aunque visualmente Sorkin no es Fincher, el sólido guion hace de El precio de la red una estupenda y digna secuela de su predecesora. Además, pone sobre el tapete temas muy interesantes para el debate, como la deshumanización de las empresas, la falta de ética real tras las decisiones ejecutivas, y digo «real» porque oficialmente hay mucha normativa, mucha ley de transparencia, mucha protección de datos, mucha ética laboral, pero a la hora de la verdad, todo es un paripé. Es una práctica común en el siglo XXI, a todos los niveles, poner buena cara y buenas palabras cuando vas a hacer algo que no es correcto. Hay una frase en una película de Clint Eastwood, El fuera de la ley, que tiene una frase que explica esto muy bien: «Si me orinas encima, no me digas que está lloviendo».
Además de un sólido guion y una correcta dirección, el precio de la red también cuenta con un buen elenco actoral. Haugen es encarnada por Mikey Madison, ganadora del Óscar a mejor actriz principal por Anora, Horowitz es interpretado por Jeremy Allen White, el otrora Bruce Springsteen en Deliver me from nowhere y ganador de dos premios Emmy por la serie The Bear, y a Zuckerberg le da vida en pantalla Jeremy Strong, nominado al Óscar por The apprentice por su papel de Roy Cohn, el mentor de Donald Trump.
El precio de la red se diferencia de su predecesora en el tipo de historia: la primera era una trama sobre emprendedores, y la segunda es un thriller de investigación periodística, pero ambas forman parte de la misma historia, como la vida misma, según en qué etapa se encuentra uno.
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