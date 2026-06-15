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lunes, 15 de junio de 2026

El día de la revelación, más allá de la gran pregunta

 

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Todas las películas de extraterrestres se venden queriendo dar respuesta a la gran pregunta de si estamos solos en el universo, pero el nuevo estreno de Steven Spielberg, El día de la revelación, va más allá, y lo que plantea ya no es si estamos solos o no, que ya sería lo de menos, sino qué implicaría para la sociedad conocer la verdad. Y la verdad no solo de que existan, sino del juego sucio del gobierno al ocultar la realidad  la población civil durante décadas amparándose en la seguridad nacional.

Hacía tiempo que el cine de ciencia ficción no trataba el tema alienígena como una metáfora de la realidad. En los últimos tiempos se ha podido tratar como un espectáculo bélico o como algo más bien místico. Sin embargo, en los años 50, durante la Guerra Fría, se usaban las historias de invasiones alienígenas como metáfora del miedo generado en la sociedad occidental frente a la amenaza comunista. Del mismo modo, en la sociedad actual, en la que cada día nos encontramos con nuevas incertidumbres en relación a los cambios sociales que está introduciendo la IA a una velocidad de vértigo, que a muchos no les da tiempo de asimilar, Spielberg nos plantea si realmente estamos o no preparados para algo que suponga un cambio tan drástico que nos puede dar la vuelta a nuestras ideas, creencias y esquemas mentales con los que regimos nuestras vidas. ¿Estamos preparados para asumir un cambio de paradigma total? Y lo hace a través del tema ovni y las conspiraciones gubernamentales por esconder la verdad.

Todo esto está rodado en clave de thriller de suspense y acción con agentes superentrenados persiguiendo a los protagonistas, con la maestría visual propia de Spielberg. Protagoniza Emily Blunt, conocida especialmente por El diablo viste de Prada, el remake  de Mary Poppins o también otras películas de ciencia ficción como Looper o Al filo del mañana. Coprotagoniza Josh O'Connor, joven actor británico que ha hecho cine y televisión y ganó en 2021 el Primetime Emmy por su interpretación en la aclamada serie The Crown. Su antagonista, el villano de la función, es otro actor británico, pero más veterano: Colin Firth, ganador del Óscar a mejor actor por El discurso del rey y muy popular por comedias románticas británicas como la saga de Bridget Jones o Love actually. También cabe destacar la presencia de Colman Domingo, el que hace de Joe Jackson en la película Michael, que acapara toda la atención cada vez que sale en escena.

El día de la revelación es una película que tiene como temas argumentales la ufología y las conspiraciones, pero toca de fondo temas humanísticos como la fe, la conciencia, la empatía y la verdad.

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