Michael, el tributo biográfico al rey del pop

Michael, el tributo que los herederos del rey del pop rinden a la estrella de la familia, es uno de los títulos más esperados del momento y un biopic que está arrasando en taquilla. Y no es para menos, porque la película, aunque tiene la estructura narrativa clásica de los filmes biográficos y va contando los grandes hitos del protagonista a lo largo de una parte de su vida, el resultado final es un espectáculo musical tan vibrante y potente que se pasan las dos horas volando y sales del cine bailando.
Michael no profundiza mucho en la psique del personaje, pero sí nos lo presenta como alguien único, una persona metida en su mundo, aislada del resto, que solo vive para su música y con una absoluta consciencia de que está llamado a dar luz al mundo y ofrecer el mayor espectáculo jamás visto en cada obra que crea. La evolución que nos ofrece del personaje es la de una persona que busca su propio camino, su lugar en el mundo.
El guion de es de John Logan, responsable de libretos tan relevantes como Gladiator, Skyfall, El último samurái o El aviador, entre otros. Por otro lado, el director es Antoine Fuqua, artífice de títulos como Training day, El rey Arturo, Los amos de Brooklyn, el remake de Los siete magníficos o la saga The Equalizer, entre otros. Se inició en la dirección en 1992 dirigiendo videoclips. Curiosamente no llegó a dirigir ninguno para Michael Jackson, pero sí lo hizo para Prince o Stevie Wonder, y dirigió el mítico Gangsta's paradise de Coolio para la película Mentes peligrosas.
El actor que da vida a Michael Jackson es su propio sobrino, Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson, uno de los componentes de los Jackson Five. Jaafar es cantante y bailarín y esta película supone su debut como actor, un debut por todo lo alto. La transformación en su tío es absolutamente alucinante. Por otra parte, cabe destacar también el papel de Colman Domingo en la piel del padre de los hermanos Jackson. A Colman se le ha visto especialmente el dos remakes recientes de películas de los años 80: The running man y El color púrpura.
Michael Jackson tenía un sentido del espectáculo enorme y la película Michael así lo refleja, todo un espectáculo.
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