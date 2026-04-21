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martes, 21 de abril de 2026
Vídeos educativos: Robestro, el robot maestro
Mi nuevo proyecto audiovisual es Robestro, el robot maestro, una serie de vídeos educativos con temas de Lengua y Matemáticas para ayudar a alumnos de 1º de ESO con conceptos básicos que a veces puede costar entenderlos. Las clases de Robestro se encuentran como sección el la web de Ragora Juegos.
Publicado por Ramón Ramos a las 10:42:00
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