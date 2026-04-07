El tándem Trier-Reinsve insiste, y quien la sigue, la consigue

En 2022, el director Joachim Trier representó a Noruega en los Óscar con la película La peor persona del mundo, protagonizada por Renate Reinsve. La película estuvo nominada pero no consiguió el preciado galardón. Sin embargo, el año pasado, director y actriz volvieron a trabajar juntos en Valor sentimental, han vuelto a representar a su país en la meca de cine y este año sí se han llevado la estatuilla a casa.
Valor sentimental es un potente drama familiar sobre la ausencia, el reencuentro, la reconciliación, el rencor, la búsqueda de redención, de enmendar los errores del pasado. Todos estos temas de fondo se ponen en escena a través de una casa con una historia familiar detrás, dos hermanas que acaban de perder a su madre y un padre que lleva varios años ausente y regresa para el funeral de su exmujer reencontrándose con sus hijas. El progenitor es un aclamado director de cine y quiere contar en su próxima película con su hija mayor, que es actriz de teatro.
Renate Reinsve tiene el carisma y la fuerza que ya mostraba en La peor persona del mundo, pero además, en esta ocasión, se ve secundada por la sólida presencia del veterano actor sueco y estrella internacional Stellan Skarsgard, conocido por títulos como El indomable Will Hunting, Ronin, El rey Arturo o la saga Piratas del Caribe. Ambos mantienen un interesante «tour de force» interpretativo con el conflicto entre padre e hija. Completan el reparto principal la actriz noruega Inga Ibsdotter Lilleaas, como la hermana del personaje de Renate, y Elle Fanning en el rol de una actriz que quiere trabajar con el prestigioso director. Elle Fanning tiene una extensa filmografía a pesar de su juventud, donde destacan títulos como Super 8 o Mary Shelley.
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