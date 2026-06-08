Clint Eastwood se retira del cine al cumplir 96 años

La primera película que vi de Clint Eastwood en cine fue El jinete pálido. Me causó un gran impacto, no solo por ser un niño entonces y que se trataba de una gran película, sino porque en ese momento, mi concepto del western eran los clásicos de Hollywood que veía por la tele y John Wayne era el vaquero por excelencia. Eastwood me llamó la atención, primero por el apellido, y además fue como un descubrimiento ver que era un vaquero moderno, el sustituto de John Wayne.
A partir de ahí lo he seguido siempre. Empecé a ver sus películas anteriores en vídeo y en la tele, como las que hizo con Sergio Leone o con Don Siegel.
En los 90 ya iba asiduamente al cine y coincidió con la primera década dorada de Clint Eastwood como cineasta, su primer Óscar con Sin perdón y otro títulos memorables como Un mundo perfecto, Los puentes de Madison o Poder absoluto. En la siguiente década ganó su segundo Óscar por Million dollar baby y destacan otros títulos de su filmografía como Mystic river o Gran Torino.
Y ya en su última época nos ha brindado joyitas como Richard Jewell, Mula o Jurado número 2, su última película. Ha sido un incombustible del séptimo arte, pero aun así hay que parar en algún momento y ha sido ahora, a los 96 años. Muchas gracias por todo, señor Eastwood, y disfrute de una más que merecida jubilación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario