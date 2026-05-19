|Gala Cinemanet Madrid 2026
Ayer se entregaron los premios Personaje, ¡Qué bello es vivir! y Trayectoria Humanística de Cinemanet en la Universidad San Pablo CEU en Madrid. Las películas Sorda y Los domingos se alzaron con los premios Personaje real y Personaje de ficción respetivamente. Dos personajes femeninos de gran calado en valores humanos que encarnan con autenticidad dos realidades muy distintas, como son la integración de las personas sordomudas y la vocación religiosa.
El premio ¡Qué bello es vivir! España fue para Te protegerán mis alas, de Antonio Cuadri, un emocionante relato basado en hechos reales sobre un niño huérfano de Togo cuya vida cambia al conocer a un misionero salesiano. Y el ¡Qué bello es vivir! Mundial fue para Flow, un mundo que salvar, una producción de animación de Letonia sin diálogos sobre la supervivencia de un gato y otros animales en un mundo inundado en el que la humanidad ha desaparecido.
Finalmente, el homenaje a la trayectoria humanística este año ha recaído en Juan Orellana, profesor universitario y crítico de cine, por una vida laboral vinculada a la defensa de los valores humanos en el ámbito del cine y de la enseñanza.
Un año más, el cine con valores ha tenido su momento de la mano de Cinemanet en una agradable velada donde las historias y los personajes de gran calado, así como las personas que los hacen posible, han sido los protagonistas.
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