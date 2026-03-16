Oscar 2026, revolucionarios y vampiros en la alfombra roja

Las que partían como favoritas han sido las más premiadas: Una batalla tras otra, la película sobre revolucionarios de Paul Thomas Anderson, y Los pecadores, el filme sobre vampiros de Ryan Coogler, con seis y cuatro estatuillas respectivamente. Hamnet partía en principio con mucha fuerza, pero a medida que se ha ido acercando el día de los Óscar, las dos anteriores fueron las que sonaban con más fuerza en todas las quinielas, quedándose Hamnet con el Óscar a mejor actriz protagonista para Jessie Buckley.
En la parte técnica, Frankenstein se llevó los permios más físicos, mejor diseño de producción, vestuario y maquillaje, mientras Avatar: fuego y ceniza se alzaba con lo más digital, el Óscar a mejores efectos visuales. Y el mejor sonido ha ido a parar a los rugidos de los motores de F1: la película. Parece que todo es muy lógico y está muy bien encajado.
La mejor película de animación ha sido para Las guerreras Kpop y la mejor canción original para Golden, ese temazo cantado por Huntrix que forma parte de esta película.
En cuanto a anécdotas, destacaría dos momentos. El saludo que hace en español el presentador para la audiencia de España, de Argentina y de Los Ángeles, en alusión a la gran comunidad hispanoparlante de esta ciudad. La otra es el momento Star Wars de la noche, con el estreno de El mandalorian y Grougu pendiente de estreno, con Sigourney Weaver y Pedro Pascal en el escenario presentando el premio a mejor diseño de producción e interactúan con Kate Hudson que acompañaba a Grougu en el público.
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