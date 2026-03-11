Flores para Antonio, y premios también

Los domingos ha sido el fenómeno del cine español del año pasado en el terreno de la ficción, está claro que Flores para Antonio lo ha sido para el documental. La actriz Alba Flores, hija de Antonio y conocida por series como La casa de papel o Vis a vis, ha sido la impulsora de este proyecto dirigido por Isaki Lacuesta y Elena Molina. La película ha ganado premios a mejor película documental en los Premios Forqué y en los CEC, y a mejor canción original en los Goya.
El documental recorre la trayectoria del genio musical Antonio Flores a través de sus canciones y de mucho material inédito de su vida privada grabado en vídeo doméstico. Otros miembros de la familia han colaborado también con su testimonio, como Rosario, Lolita o Elena Furiase, además de muchos otros artistas.
La película es un torrente de emociones y de buen rollo que rinde un sentido homenaje a uno de los grandes genios de la música española que a pesar de haberse ido de este mundo demasiado joven, ha dejado un legado musical muy importante jalonado de grandes canciones que se han hecho muy populares y se han mantenido a lo largo del tiempo en la memoria colectiva por el gran calado de sus mensajes.
