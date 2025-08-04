Tráiler de Avatar: Fuego y cenizas, se completa la trilogía de Pandora, camino a la pentalogía

En Avatar se nos presentaba a los na'vi como unos seres azules que vivían en los bosques de Pandora. En Avatar: El sentido del agua, nos fuimos de viaje al fondo oceánico con otros na'vi de color verdoso. Ahora, en Avatar: Fuego y cenizas, por lo que aparece en el tráiler, veremos nuevos na'vi con otros colores y un nuevo paisaje volcánico. Esta es la tercera de las cinco películas que en su día dijo James Cameron que quería hacer.
Respecto a sus planes, estos días ha habido novedades. Ya había anunciado que después de esta película quiere cambiar de tercio y hacer una película sobre la bomba nuclear de Hiroshima. Lleva muchos años dedicado solo a la trilogía de Avatar, por lo que parece que es normal que quiera hacer algo diferente. Esto implicaría que cedería las riendas de las dos próximas películas de la franquicia a otro director, pero en estos últimos días ha dicho en los medios que se siente sano y con energía como para seguir al pie del cañón con la saga del planeta Pandora. La vida da muchas vueltas.
De momento, aquí tenemos el tráiler de la tercera entrega de una de las trilogías de fantasía y ciencia ficción más taquillera de las últimas décadas que se estrenará en diciembre, para terminar el año por todo lo alto.
