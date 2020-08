Onward, en busca de la magia perdida

Onward, Pixar Animation 2020

Con la declaración del estado de alarma a mediados de marzo, algunas películas estrenadas a primeros de ese mes vieron truncada su trayectoria en taquilla por el cierre de los cines. Es el caso, por ejemplo, de Onward, película de animación de Pixar estrenada el 6 de marzo.

Se trata de dos elfos hermanos, adolescentes, en busca de su identidad a través de la magia en un mundo en el que esa magia existió hace años y el padre de estos elfos, que murió cuando eran pequeños, era mago. Es una buena metáfora del mundo en que vivimos, un mundo invadido por la tecnología en el que la ilusión y el misterio parecen formar parte del pasado y se minusvaloran en aras de una pretendida evolución en la que creemos saberlo todo con el soporte de los aparatos tecnológicos y en realidad no sabemos nada, o casi nada, ya que en muchas ocasiones esos artilugios resultan ser una dependencia en vez de un apoyo.

En este planteamiento, la película resulta interesante. Sin embargo, el tratamiento de la narración y los pesonajes es bastante arquetípico, lo cual hace que la película sea entretenida y agradable de ver pero no acabe dejando la huella que han dejado otros títulos de Pixar más arriesgados e innovadores como por ejemplo, Up o Wall-E. Es por tanto, un espectáculo de aventuras para toda la familia con el alto nivel técnico que se espera de Pixar, pero no entra dentro de las grandes joyas que nos ha brindado el estudio. Si Pixar hace películas buenas y muy buenas, Onward sería de las buenas.