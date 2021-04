Dos miradas de cine sobre el autismo

Hoy es el día mundial de concienciación sobre el autismo, un colectivo muy vulnerable, como tantos otros que padecen diferentes patologías crónicas y no pueden llevar una vida independiente, sino que requieren cuidados especiales. Además, los autistas tienen la dificultad añadida en su trato con los demás, que externamente no presentan ningún signo de su enfermedad, no lo llevan escrito en la cara, por lo que esto puede llevar a situaciones de malos entendidos en su trato con la gente. La rutina para ellos es vital, y lógicamente, en la vida no siempre es fácil mantener los hábitos rutinarios y por eso estas personas requieren de una atención constante.

El cine no ha sido indiferente ante este colectivo y se ha ocupado de darles voz en muchas ocasiones, pero aquí quisiera recoger dos ejemplos que nos pueden dar dos visiones distintas en diferentes ámbitos sobre esta enfermedad. Por un lado, Rain Man, de 1988, oscarizada producción estadounidense dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Tom Cruise y Dustin Hoffman, siendo este último galardonado con el Óscar a mejor actor. La historia de dos hermanos de buena familia, separados durante años, que a la muerte de su padre y con motivo de la herencia, se reencuentran, cuando ninguno sabía de la existencia del otro. La película nos muestra la visón que había del autismo en la sociedad estadounidense a finales de los años 80 y cómo esta enfermedad es tratada a nivel de las instituciones que atienden a estas personas como internos.

Por otro lado, Especiales, de 2019, producción francesa dirigida por Éric Toledano y Olivier Nackache, los mismos directores de Intocable, que nos muestra a este colectivo desde el punto de vista de asociaciones benéficas que dan un apoyo social a los autistas de familias sin recursos y que a pesar de su encomiable labor, se encuentran con varias trabas administrativas en una sociedad excesivamente burocratizada. Protagoniza Vincent Cassel, desplegando un carisma en su interpretación, dando vida a un judío que dirige una de estas asociaciones en colaboración con un musulmán, y que además reclutan voluntarios y cuidadores contratados entre los jóvenes de barrios marginales con problemas de inclusión social. Además de dar visibilidad al autismo y a los problemas de cierto sector de la juventud, también transmite el mensaje de amistad colaboración por una causa más allá de creencias o ideologías.